UN-Beauftragter Schmidt: "Den Bosniern schlottern die Knie angesichts des Krieges in der Ukraine"

Vor 30 Jahren erfasste der Jugoslawien-Krieg auch Bosnien. Dort sind die Wunden des Krieges bis heute nicht verheilt. Deswegen blicken die Menschen in Bosnien besonders besorgt auf den Krieg in der Ukraine, sagt Christian Schmidt, der Hohe Repräsentant der UNO für Bosnien und Herzegowina.

Am 6. April 1992 erfasste der Jugoslawien-Krieg auch Bosnien. Drei Jahre dauerte der Bosnienkrieg. Und auch 30 Jahre nach dem Beginn der Belagerung von Sarajevo sind die Folgen des Krieges in der bosnischen Gesellschaft noch mehr als deutlich, sagt Christian Schmidt, der Hohe Repräsentant der UNO für Bosnien und Herzegowina.

"Der Staat leidet darunter, dass er dysfunktional ist", erklärt er. Es gebe in Bosnien und Herzegowina aktuell eine riesige Liste von Gesetzesverfahren, die nicht zu Ende gebracht würden, weil eine der beiden Teilrepubliken sich nicht ausreichende berücksichtigt fühle. Relativ häufig sei das die Republika Srpska, die mehrheitlich von bosnischen Serben bewohnt wird.

Angst vor Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Grundsätzlich wolle das Land nach vorne, nach Europa und mehr Rechtsstaatlichkeit. "Aber die politische Struktur macht Bewegung schwierig", sagt der Bosnien-Beauftragte der Vereinten Nationen. Die Vergangenheit des Krieges dominiere immer noch die Politik.

Die Gefahr einer Eskalation des Konflikts zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen sieht Schmidt derzeit zwar nicht. "Den Menschen hier schlottern aber die Knie, wenn sie die Geschichten aus der Ukraine hören." Die Erinnerung an den Krieg sei in Bosnien immer noch sehr nah und viele hätten Angst, dass aus dem Krieg in der Ukraine auch wieder eine Gefahr für Bosnien und Herzegowina werden könnte.