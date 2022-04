Um schneller von russischer Energie unabhängig zu werden, sollen die Erneuerbaren schneller als geplant ausgebaut werden. Das Bundeskabinett entscheidet am Mittwoch ein sogenanntes "Osterpaket" mit mehr als 50 einzelnen Gesetzen. Dabei geht es vor allem um schnelleren Windausbau – 2 Prozent der Fläche bundesweit soll dafür reserviert sein. Windräder sollen auch näher an Wohnbebauung als bisher gebaut werden können, und auch in Landschaftsschutzgebieten.

Kerstin Andreae ist Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Energie- und Wasserwirtschaft. Sie befürwortet die Pläne: "Erstmal ist die Richtung absolut positiv." Die Maßnahmen seien dringend notwendig, um mehr erneuerbare Energien heimisch produzieren zu können.

Auch die Bevölerung muss mitziehen

Allerdings ist die Akzeptanz in der Bevölkerung noch ausbaufähig. Doch auch die müsse nun mitziehen, so Andreae: "Wir reden im Augenblick von mehr Unabhängigkeit von russischen Energieimporten, […]. Und das geht eben nur, indem wir erneuerbare Energien ausbauen. Die Vorstellung, das würden alles andere Länder für uns machen und wir hätten keine Veränderung bei uns, ist schlicht falsch.

Der zentrale Hebel dabei sei, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Bisher ging vieles zu langsam, weil es zu wenig Personal gebe, um beispielsweise die notwendigen Zertifizierungen zu bekommen. Weitere Probleme seien der Mangel an Material und an Fachkräften. Dennoch ist Andreae optimistisch: "Wenn das gemeinsam angegangen wird, […] dann geht da auch was. […] Alle haben den Gong gehört, dass wir die Energiewende nicht nur aus klima-, sondern auch aus sicherheitspolitischen Gründen brauchen."