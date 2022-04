Am Montag hat der Weltklimarat den dritten Teil seines Weltklimaberichts veröffentlicht. Dem Bericht zufolge haben wir noch drei Jahre Zeit, um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu verpassen. Olaf in der Beek, klimapolitischer Sprecher der FDP-Bundestags, sagt, die Vorgaben müssten schnellstmöglich in politisches Handeln umgesetzt werden.