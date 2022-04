Andreas Rausch erläutert, dass das russische Gas vor allem in die Wärmeversorgung in Deutschland fließe und Kohle in diesem Zusammenhang nur bedingt eine Rolle spiele. Vor allem aber werde darüber diskutiert, wie der künftige Strommix aussehen wird und wie es in diesem Zusammenhang um die Kohle steht.

Langjährige Debatte

Das vorherige Kohleausstiegsgesetz mit dem Ausstiegsziel 2038 hätte Rausch vor zwei, drei Jahren noch als müde und mies bezeichnet. Inzwischen hat sich die neue Ampelregierung vorgenommen, den Kohleausstieg idealerweise auf das Jahr 2030 vorzuschieben. "Jetzt sehen wir im Moment, dass wir keine idealen Zustände haben", sagt Rausch. Daher werde an dem Vorhaben kräftig gerüttelt.

Strukturwandel in der Lausitz

Rausch schätzt, dass die Lausitz auf dem besten Weg sei, sich mit dem Strukturwandel zu beschäftigen. Andererseits gebe es Berechnungen und Überlegungen, dass Kohle womöglich doch länger eine Rolle spielen soll, als bislang angenommen. Für die Lausitz gehe es um 8000 Arbeitsplätze sowie noch mal so viele bei Zuliefererbetrieben. Dafür einen Ersatz zu finden, sei nicht einfach.