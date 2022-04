Seit Freitag gibt es keine Maskenpflicht in den Berliner Schulen mehr. Sie bedaure das sehr, sagt Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) und berichtet von vielen Schulen, die weiter um die Corona-Maske im Unterricht werben. Außerdem habe das Land noch "Millionen von Tests" auf Vorrat.

Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hat erneut dringend dazu aufgerufen, dass Schülerinnen und Schüler auch weiterhin Masken im Unterricht tragen sollten. Busse kritisierte den vom Bund beschlossenen Wegfall der Maskenpflicht an Schulen. Sie habe sich eine andere Regelung gewünscht.

Busse: Viele Schulen sind fürs Masketragen

Zudem berichtete Busse von viele Schulleitungen, die dazu appelliert hätten, weiter Maske zu tragen. Am Freitag - dem ersten Tag ohne Maskenpflicht - habe es ein "gemischtes Bild" an den Schulen gegeben.



Bis zu den Sommerferien: "Wir haben noch Millionen von Tests"

Jetzt mache man das Beste aus der Situation, indem man in den Schulen auch weiterhin dreimal die Woche auf das Coronavirus teste. "Wir haben noch Millionen von Tests und können noch locker bis zu den Sommerferien kommen", sagte Busse. Wie in der Vergangenheit seien auch nach den Osterferien wieder fünf Tests in einer Woche geplant, um Infektionen zu erkennen.