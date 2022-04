Politologin: "China greift seit Jahren stark in EU-Politik ein"

Schwarzer leitet die Open Society Foundations in Europa und Eurasien. "Wladimir Putin und Xi Jinping haben sehr eigene Vorstellungen, wie die Weltordnung aussehen soll", erklärt sie. "Sie sehen sich als eine Seite eines Systemkonflikts, in dem autoritäre Regime, die immer stärker nach innen durchgreifen […], im Widerspruch zu der Weltordnung, die sie als 'alte Weltordnung' betrachten."

China greife schon seit Jahren stark in die Geschehnisse innerhalb der EU ein, sagt Schwarzer. "Es gibt dafür den Begriff der hybriden Kriegsführung, also letztendlich der Versuch, zu destabilisieren mit nicht-militärischen Mitteln." Das könnten Cyber-Angriffe, Propaganda und Fake News sein.

"China hat sehr viel zu verlieren"



"Und jetzt, im Schulterschluss mit Russland, besteht natürlich die Befürchtung, dass China auch Russland im Krieg in der Ukraine unterstützen könnte", betont die Politologin. Die EU und die USA sorgten sich etwa um mögliche Waffenlieferungen oder finanzielle Unterstützung Chinas für Russland.

Sie rechne aber nicht damit, dass China ein Interesse hat, dass sich der Krieg ausweitet, so Schwarzer. Denn es habe enge wirtschaftliche Beziehungen zur EU. "China hat sehr viel zu verlieren." Das Land müsse ebenfalls mit Sanktionen rechnen, wenn es in irgendeiner Weise Kriegspartei in der Ukraine werden würde.