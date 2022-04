Mit dem Ende vieler Corona-Maßnahmen fallen die Masken - in Berlin am 1. April, in Brandenburg am 3. April. Während die einen dem voller Vorfreude entgegenschauen, überwiegt bei anderen die Sorge. Auf jeden Fall sind viele Fragen offen - und diese haben wir von Impfstoffforscher Leif Erik Sander beantworten lassen.