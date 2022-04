Weniger Fleischkonsum, weniger Lebensmittelabfälle und weniger Bio-Ethanol-Produktion fordern Forscher in einem offenen Brief an die Bundesregierung. "Der Krieg in der Ukraine erhöht natürlich den politischen Handlungsdruck", sagt Umweltökonomin Franziska Gaupp, Mitverfasserin des Briefes.