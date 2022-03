Die meisten Corona-Regeln fallen in Berlin ab Freitag weg - etwa auch die Maskenpflicht im Supermarkt. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) bedauert das und sagt: "Wir können leider diesen Hotspot nicht juristisch fest und sicher erklären." Sie habe "ein mulmiges Gefühl".

Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) bedauert, dass am Freitag die Maskenpflicht in vielen Bereichen wegfällt. "Ich habe tatsächlich ein mulmiges Gefühl, wenn ich an die nächsten zwei Wochen denke", sagte sie. Sie hätte das "milde Mittel" einer Maskenpflicht gern weiter beibehalten - zumindest die nächsten zwei bis vier Wochen.

Gote: Juristisch Hotspot in Berlin zu unsicher

Zur Zeit sei es aber juristisch aber noch nicht sicher möglich, Berlin zum Hotspot zu erklären, um wirksame Maßnahmen einzuführen. Die Infektionslage stagniere und sei nicht so hoch wie im Bundesdurchschnitt, so Gote. Die Lage in den Kliniken sei zwar angespannt, aber es drohe keine konkrete Überlastung. "Wir können leider diesen Hotspot nicht juristisch fest und sicher erklären."

Maskenpflicht kann über Hausrecht geregelt werden

Ein Vergleich mit dem Stadtstaat Hamburg, der sich zum Hotspot erklärte, sei nicht möglich, meinte Gote. Hier gebe es steigende Infektionszahlen und eine steigende Hospitalisierungstendenz. Auf Basis des Hausrechts könne eine Maskenpflicht aber beibehalten werden, etwa in Theatern und Opernhäusern. Das begrüße sie.



Für Berlin ist der Donnerstag der vorerst letzte Tag mit strengen Corona-Regeln. In Brandenburg gelten die Lockerungen erst ab dem 3. April.