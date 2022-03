Polen hat mit rund 2,3 Millionen Menschen bisher den Großteil der Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen. Die polnische EU-Abgeordnete Roza Thun beherbergt selbst Ukrainerinnen und Ukrainer und hofft, dass sich die Einstellung in ihrem Land zu Migranten durch diese Krise grundsätzlich ändert.

Viele Menschen in einem gesundheitlich schlechten Zustand





Polen und auch Deutsche wüssten sehr viel mit dem Wort Vertreibung anzufangen, so Thun, die Mitglied der liberal-demokratischen Fraktion Renew Europe im EU-Parlament ist.

Problematisch sieht Thun allerdings die Einbettung der Ukrainerinnen und Ukrainer in das Gesundheitssystem in Polen. Viele der Menschen seien in einem gesundheitlich schlechten Zustand.