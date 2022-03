Die Bundesregierung hat sich enttäuscht darüber geäußert, dass sich die EU-Länder bei der Aufnahme von Ukraine-Flüchtingen nur auf eine freiwillige Regelung geeinigt haben. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, sie habe sich mehr Verbindlichkeit gewünscht.

Vom freiwilliger Flüchtlingsquote müssten viele Gebrauch machen





Auch der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Dietmar Nietan (SPD), hält mit Blick auf künftige Flüchtlingsbewegungen feste Quoten für sinnvoll. Bei einem freiwilligen Index müssten möglichst viele EU-Mitgliedsstaaten davon Gebrauch machen. Er gehe aber auch davon aus, dass es dieses mal wenige Staaten geben werde, die sich komplett weigerten Geflüchtete aufzunehmen.

Nietan: "Frontstellung" nicht so groß wie 2015 und 2016

Insgesamt sieht Nietan aber einen anderen Umgang mit Geflüchteten als in den Jahren 2015 und 2016. Man sei schon weiter als damals, es gebe Fortschritte: Eine Mehrheit, die keine Geflüchteten übernehmen will, und eine Minderheit, die sich solidarisch zeigt: "So eine große Frontstellung gibt es diesmal nicht."