In der Nacht von Samstag auf Sonntag beginnt die Sommerzeit: Die Uhren werden um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Achim Kramer, Professor für Chronobiologie an der Charité Berlin, rät Menschen mit Problemen beim Aufstehen, schnell Tageslicht zu tanken, um dem Körper zu signalisieren, dass Tag sei.

Der Chronobiologe Achim Kramer sieht die Zeitumstellung skeptisch und spricht sich dafür aus, die Sommerzeit und die Umstellung abzuschaffen. Bei der Zeitumstellung handele es sich darum, die "soziale Uhr" um eine Uhr zu verschieben. Das heißt, man stehe einfach eine Stunde früher auf, als sonst.

Körper richtet sich nach Sonnenuhr

Der Körper allerdings richte sich weiter an der Sonnenuhr aus und diese ändere sich durch die Zeitumstellung nicht. "Dann geraten wir in eine Art Mini-Jetlag", sagt Kramer. Das Problem mit der Zeitumstellung sei, dass man sich entschieden habe, einen zu großen Kreis an Ländern in eine Zeitzone zu pressen.

Neue Zeitzonen

Das Problem sei, dass man von Galizien in Spanien bis Budapest eine Zeitzone habe. Das passe für viele Länder nicht richtig. Berlin hingegen habe es gut getroffen. Um 12 Uhr stehe die Sonne tatsächlich hier im Zenit. Menschen, die schwer aufstehen können, rät Kramer, nach dem Aufstehen gleich viel Tageslicht zu tanken und sich abends möglichst wenig Licht vor dem Schlafengehen auszusetzen.