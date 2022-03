Link: "Westen reagiert genau so, wie er muss"

EU, NATO und G7 haben am Donnerstag in Brüssel über den Krieg in der Ukraine beraten. Der Westen reagiere genau richtig auf Putins Verhalten, sagt Michael Link (FDP), Koordinator für Transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt: "Er zeigt ganz, ganz deutlich, dass die Abschreckung steht und dass kein Blatt Papier zwischen NATO und EU passt."