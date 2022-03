Der Waldbrandschutzbeauftragte in Brandenburg, Raimund Engel, hat die anhaltende Trockenheit in der Region als extrem bezeichnet. Zwar gebe es jedes Jahr eine kurze Schönwetter-Phase im März - aber in diesem März sei bislang kein Tropfen gefallen. Es habe "in den letzten Febuartagen den letzten Tropfen auf den märkischen Sand" gegeben.

Brandenburg: "Der Wald ist gestresst"

In allen Landkreisen gilt aktuell die zweithöchste Waldbrandwarnstufe 4, so Engel. Es sei "eine extreme Situation". Denn auch im Winter sei nur das Soll an Niederschlag erreicht worden. "Der Wald ist gestresst."

Hohe Waldbrandgefahr: Waldwege nicht zuparken





In den Wäldern gelte Rauchverbot, bei Feuer müsse dringend ein Abstand eingehalten werden. Wichtig sei es auch, Waldwege freizuhalten und nicht zuzuparken. Nur so könnten Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge im Notfall schnell zum Brand gelangen, meinte Engel.