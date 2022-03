Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen.

Wie das Robert Koch-Institut bekanntgab, haben sich in Deutschland in den letzten sieben Tagen gut 1.733 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Corona-Virus angesteckt. Den Index der Infizierten, die in Kliniken aufgenommenen wurden, gab das RKI mit 7,36 an - etwas niedriger als am Sonntag.

Grundlage sind Daten der Gesundheitsämter. Sie meldeten dem RKI gut 222.000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Weitere 264 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.