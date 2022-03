Innerhalb weniger Tage ist in Berlin-Tegel ein Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hochgezogen worden. "Ich bin schwer begeistert, was da alles entstanden ist - in kurzer Zeit", sagt Koordinator Albrecht Broemme.

Es sei wichtig, dass eine solche Einrichtung ordentlich und übersichtlich ist, so Broemme. Auch am Hauptbahnhof sei inzwischen alles sehr gut organisiert - vor zwei Wochen habe dort noch Chaos geherrscht und das sei jetzt nicht mehr so. "Es gibt eine Einsatzleitung der Feuerwehr und der Polizei und der Bahn", erklärt der Ex-THW-Präsident.

Broemme sagt, dass immer weniger Flüchtlinge in Berlin ankommen. Einige würden bereits in Polen in andere deutsche Städte umverteilt, aber vor allem seien in der Ukraine die Fluchtwege derzeit blockiert. Sollten diese Fluchtwege wieder frei werden, würden auch wieder deutlich mehr Flüchtlinge nach Berlin kommen - "darauf sind wir langsam gut vorbereitet".