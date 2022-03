Immer mehr Geflüchtete vor dem Krieg in der Ukraine kommen in Deutschland - insbesondere in Berlin - an. Züge würden auch in andere Städte umgeleitet, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Das Ergebnis der Bund-Länder-Konferenz, die Kostenverteilung erst im April zu klären, verteidigt sie.