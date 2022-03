Viele Kinder erleben eine Zeit der großen Belastungen - erst die Isolation in der Pandemie, nun die Angst durch einen Krieg in Europa. Ottmar Hummel, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin, berichtet von vielen Einsätzen im zweiten Lockdown. Der Unterschied zu heute: Schulen und Vereine können wieder auffangen.