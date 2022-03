Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine Wachstumsprognose für Deutschland wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine nahezu halbiert. Es gehe um die "höhere Unsicherheit", erschwerte Lieferketten und höhere Energiepreise, die so vorher nicht absehbar waren, sagt der Konjunkturexperte Stefan Kooths.

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine Wachstumsprognose für Deutschland wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine nahezu halbiert. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr nur noch um 2,1 Prozent zulegen, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Vorhersage. Noch im Dezember waren die Forscher von 4,0 Prozent ausgegangen.

Unsicherheit, Energiepreise und Lieferketten

"Die deutsche Wirtschaft ist abermals heftigem Gegenwind ausgesetzt", betonten die Forscher. Es gebe insgesamt eine "höhere Unsicherheit" durch den Krieg in der Ukraine, Lieferketten seien erschwert und auch die Energiepreise seien mittelfristig höher als vor Krieg angenommen, erklärte der Konjunkturexperte Stefan Kooths.

Blick auf das Jahr 2023



Für 2023 hoben die Forscher zugleich ihre Prognose leicht von 3,3 auf 3,5 Prozent an. "Der Krieg in der Ukraine führt zu hohen Rohstoffpreisen, neuen Lieferengpässen und schwindenden Absatzmöglichkeiten", betonten die Ökonomen des IfW. "Die hohen Rohstoffpreise verringern die Kaufkraft der verfügbaren Einkommen und dämpfen damit den privaten Konsum."