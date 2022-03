Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bundesregierung in einer Live-Schalte im Bundestag um weitere Hilfe gebeten. Die ukrainische Community in Deutschland sei zwiegespalten in Bezug auf Deutschlands Haltung zum Ukraine-Krieg, sagt Maxim Gyrych, Sprecher des deutsch-ukrainischen Netzwerks "Vitsche Berlin".