Militär-Experte: Putin will den Krieg militärisch entscheiden

Eine diplomatische Lösung in den nächsten Wochen hält Neitzel für unrealistisch. Man könne vermuten, dass Putin bisher vorhabe, den Konflikt militärisch zu entscheiden. Russland habe seine militärischen Kapazitäten noch nicht voll ausgeschöpft. Russland ziehe derzeit Truppen aus anderen Gebieten ab, um diese möglicheweise in der Ukraine einzusetzen.

Diplomatische Löung nicht ausgeschlossen

Dennoch sei eine diplomatische Beilegung des Kriegs nicht völlig ausgeschlossen. "Es deutet sich ja an, dass Putin möglicherweise – es ist die große Frage, wie lange die Ukraine durchhalten wird – eben nicht seine Maximalziele erreicht", sagt Neitzel. In diesem Falle müsse auf diplomatischem Wege ein Kompromiss gefunden werde. "Das hängt aber davon ab, wie dieser Krieg weiter auf dem Schlachtfeld verläuft", betont der Militärhistoriker. Allerdings lasse sich in der aktuellen Informationslage nicht beurteilen, wie es derzeit um die russischen und ukrainischen Streitkräfte stehe.