Gastronomen und Hoteliers haben keinen Anspruch auf staatliche Entschädigung für ihre Einnahmeausfälle während des Corona-Lockdowns. So hat der Bundesgerichtshof am Donnerstag entschieden. Dank der Überbrückungshilfen hätten Unternehmen dennoch gute Überlebenschancen gehabt, sagt Olaf Schöpe vom Gaststättenverband DEHOGA.

Es sei immer etwas enttäuschend, wenn nicht im Sinner der Hotelbetriebe entschieden werde, so der Präsident der DEHOGA in Brandenburg. "Aber ich muss sagen, dass tatsächlich ja Hilfsleistungen für alle Unternehmen geflossen sind", so Schöpe.

Durch die Corona-Pandemie sei es nicht zu einem großen Massensterben der Hotel- und Gastronomiebetriebe gekommen. Wer die angebotenen Überbrückungshilfen in Anspruch genommen habe, habe gute Überlebenschancen für sein Unternehmen gehabt, so Schöpe.