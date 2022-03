"Eine Lichtstimmung wie in alten Filmen": So beschreibt der Aerosolforscher vom Deutschen Wetterdienst Harald Flentje das, was Berlinerinnen und Brandenburger am Donnerstagfrüh erwartet. Kilometerhoch gewirbelter Staub aus der Sahara kommt hier an und färbt Himmel und Wolken rötlich.