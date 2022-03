picture alliance / ASSOCIATED PRESS

China-Experte: Peking will Putin unbedingt halten

Trotz weltweiten Protests gegen den Krieg in der Ukraine steht China an der Seite seines Verbündeten Russland. Aus Sicht von Mikko Huotari, Leiter des Mercator-Instituts für Chinastudien, darf man nicht unterschätzen, dass Russland ein "strategischer Anker" für Peking ist.

Die USA warnen China: Es werde erhebliche Konsequenzen haben, sollte die chinesische Führung Russland militärische oder wirtschaftliche Hilfe angesichts des Krieges in der Ukraine leisten. Für Mikko Huotari Leiter des Mercator-Instituts für Chinastudien - kurz MERICS - in Berlin, steht eine offene Unterstützung derzeit aber nicht an.

Angriff auf die Ukraine von China nicht zu leugnen

Die Invasion Russland in die Ukraine zu leugnen sei "nicht mehr tragbar" für China, so Huotari. Aber man dürfe nicht unterschätzen, dass Russland "der strategische Anker ist, wie Peking die Welt sieht". Das gelte etwa für die Auseinandersetzung mit den USA.

"Diese Beziehung zu Russland wird China nicht so schnell aufgeben"



Es gebe eine enge Bindung zwischen Russland und China. "Diese Beziehung wird China nicht so schnell aufgeben und wird vor allem mit vielen Mitteln versuchen, Putin zu halten", ist Huotari überzeugt. Denn was nach Putin komme, sei ungewiss und von China nicht zu kontrollieren.