Deutschland gehört weltweit zu den Regionen mit den höchsten Grundwasserverlusten - in Brandenburg sind die Bestände in den letzten 30 Jahren um einen Meter gesunken, sagt Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne). Er will nun gegensteuern: mit Waldumbau, Mooren und Stauhaltung in der Landwirtschaft.