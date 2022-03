Ab Mittwoch gilt auch in Berlin die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die Versorgungssicherheit in der Pflege ist dennoch gewährleistet, sagt Gesundheitssenatorin Ulrike Gote von den Grünen.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote geht nicht davon aus, dass die Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zu Personalengpässen führt. In diesen Bereichen sei die Impfquote in Berlin ohnehin hoch, sagte die Grünen-Politikerin.

Wenn der Betrieb tatsächlich bedroht wäre, dann "wird es Übergangsfristen geben, dann werden wir das Verfahren für einige Zeit aussetzen, dann werden die Maßnahmen nicht durchgeführt werden und man wird erst nach Auswegen suchen, wie der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Also da muss sich wirklich kein Berliner oder keine Berlinerin Sorgen machen, dass hier irgendwas zusammenbricht", so Gote.

Mit Konsequenzen wie Bußgelder oder Tätigkeitsverboten sei erst in einigen Wochen zu rechnen, so Gote. Ab Mittwoch gilt für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen eine Corona-Impfpflicht. Bis einschließlich Dienstag können sie noch entsprechende Nachweise vorlegen.