Die Bundesregierung will in dieser Woche eine Neuerung des Infektionsschutzgesetzes beschließen. Strengere Corona-Maßnahmen sollen damit wieder Ländersache werden. Die CSU-Politikerin Andrea Lindholz sieht vor allem das Wegfallen der Maskenpflicht in vielen Bereichen kritisch.

Am Wochenende läuft die Rechtsgrundlage für einen Großteil der bisherigen Corona-Maßnahmen aus. Bis Freitag will die Ampelkoalition deswegen ein erneuertes Infektionsschutzgesetz auf den Weg bringen. Der Gesetzentwurf sieht einen Basisschutz vor. Über strengere Maßnahmen sollen zukünftig wieder die Länder entscheiden.

Andrea Lindholz, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, kritisiert den Gesetzesentwurf scharf. "Masken tragen, Abstand halten, all das wird in dem Vorschlag der Ampelregierung auf ein Minimum reduziert." So solle etwa die Maskenpflicht bundesweit nur noch für Einrichtungen gelten, in denen vulnerable Gruppen untergebracht sind.

Maskenpflicht als Basisschutz beibehalten

"Da ist alles überhaupt nicht ausreichend", findet die CSU-Politikerin. Angesichts von steigenden Zahlen bei den Corona-Infektionen und den Toten im Zusammenhang mit dem Virus sei es verantwortungslos, den grundlegendsten Schutz der Maske in den meisten Bereichen einfach aufzuheben.

Die Unionsfraktionsvorsitzende fordert deswegen, den Bundesländern den kompletten Baukasten der Corona-Maßnahmen zu überlassen. Auch die Maskenpflicht müsse als Grundbasisschutz aufrechterhalten werden "und zwar so lange bis die Corona-Zahlen signifikant sinken."