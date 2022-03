Über drei Millionen Menschen sind vor dem Krieg in der Ukraine geflohen, rund 120 000 von ihnen haben in Deutschland Schutz gefunden. Die meisten von ihnen kommen zunächst in Berlin an – und viele von ihnen bleiben auch hier. Sozialsenatorin Katja Kipping (Die Linke) spricht von einem täglichen "Wettlauf für die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen zwischen Schaffung neuer Plätze und der Anzahl der kommenden Menschen." Und klar sei auch: Dieser Wettlauf werde ein Marathon, so Kipping: "Alles, was wir bisher erleben, ist nur der Anfang."

Da die Aufnahme von Geflüchteten durch die Bundesländer bis zur Registrierung auf freiwilliger Basis geschieht, kommt es zu einem starken Missverhältnis: Jede Nacht nehme Berlin nur über die Landesstrukturen 1000 Menschen auf. Das sei mehr als alle anderen Bundesländer zusammen freiwillig aufnähmen. Dazu kämen nach Schätzungen noch einmal etwa doppelt so viele Menschen, die privat untergebracht würden.