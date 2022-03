In der Ukraine herrscht seit mehr als zwei Wochen Krieg - in Syrien bereits seit elf Jahren. Hanna Notte ist Russland-Expertin am James Martin Center und sagt, in beiden Konflikten nutze Moskau Narrative von Massenvernichtungswaffen und Flucht-Korridoren sowie den Einsatz von Söldnern.

Die russische Regierung wirft der Ukraine aktuell vor, zusammen mit den USA in Laboren biologische Waffen zu entwickeln. Die ukrainische Regierung weist das zurück und erklärt ihrerseits, sie fürchte einen derartigen Angriff von Russland. "Es ist in der Tat eine besorgniserregende Entwicklung", sagt Notte. Russland warne ja nicht nur vor Biowaffen, sondern auch von Chemie- und atomaren Waffen.

Kriegs-Narrative für psychologischen Effekt



"Man liefert für diese Anschuldigungen keinerlei stichhaltige Beweise", erklärt die Russland-Expertin. Dieses Narrativ diene offenbar dazu, dass die russische Bevölkerung noch stärker glaubt, dass von der Ukraine eine Gefahr von Massenvernichtungswaffen ausgeht - "um dann eben auch eine militärische Eskalation zu rechtfertigen", so Notte. Man dürfe den psychologischen Effekt dabei nicht unterschätzen.

Ganz ähnlich sei Russland auch schon im Syrien-Krieg vorgegangen, sagt die Russland-Expertin: "Hier hat Russland in den vergangenen Jahren oft gewarnt, dass Rebellen C-Waffen einsetzen und hat damit dann eben auch gerechtfertigt, dass das syrische Regime immer wieder heftig gegen Rebellenhochburgen selbst militärisch vorgegangen ist."

Russische Söldner im Einsatz



Das Narrativ der "humanitären Korridore" habe es in Syrien ebenfalls gegeben. "Da hat man diese Korridore auch eingerichtet", so Notte. "Man muss aber sagen, dass jede Person, die dann verblieb in den Städten, anschließend als legitimes Ziel für weitere Bombardierungen angesehen wurde." Außerdem habe Russland die Einrichtung solcher Korridore genutzt, um Zeit zu gewinnen - um das eigene Militär und auch die syrischen Truppen neu zu positionieren.

Eine dritte Parallele gebe es beim Einsatz von russischen Söldnern, sagt Notte. "Die kamen zum Einsatz in Syrien und nach Berichten mittlerweile auch […] in der Ukraine." Es gebe allerdings auch Unterschiede. In Syrien sei Russland vor allem durch Luftangriffe involviert, in der Ukraine aber auch durch Bodentruppen - und dort gebe es schon jetzt viel mehr gefallene russische Soldaten als im jahrelangen Syrien-Krieg.