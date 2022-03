Die deutsche Politik sucht hastig nach Antworten auf hohe Preise für Öl, Gas und Sprit. Der finanzpolitische Sprecher der SPD im Bundestag Michael Schrodi will Steuerentlastungen schaffen - und so den Verbraucherinnen und Verbraucher helfen. Eine Alternative zu russischem Gas sieht er aktuell nicht.

Der finanzpolitische Sprecher der SPD im Bundestag Michael Schrodi will Steuerentlastungen schaffen und so die hohen Preise für Energie kompensieren. Es gehe neben Direktzahlungen an Verbraucherinnen und Verbraucher nun auch um die Anhebung des Grundfreibetrags und die Erhöhung der Entfernungspauschale, so Schrodi.

SPD für Steuerentlastungen wegen hoher Energiepreise



Die viel diskutierte Möglichkeit angesichts des Ukraine-Kriegs auf russisches Gas gänzlich zu verzichten, sieht Schrodi nicht. Auch eine Spritpreisbremse durch Absenkung der Steuern lehne die SPD nach wie vor ab.

12 Cent mehr pro Liter Diesel als am Vortag

Die Spritpreise sind als Folge des russischen Angriffs der Ukraine weiter deutlich gestiegen. Laut ADAC kostete Diesel am Dienstag im Schnitt 2,15 Euro und damit 12 Cent mehr als am Vortag. Für den Liter Super mussten die Autofahrer im Durchschnitt 2,10 Euro bezahlen, an einigen Tankstellen wurden 2,20 Euro verlangt.

Die Taxibranche in Deutschland rechnet angesichts der gestiegenen Benzin- und Dieselpreise mit einer deutlichen Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage. Der Geschäftsführer des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen, Oppermann sagte, Taxiunternehmen könnten ihre Preise nicht an den Spritkosten orientieren, sondern seien an behördlich festgelegte Tarife gebunden. Da müsse es schnell Anpassungen geben.