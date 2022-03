Die Corona-Zahlen steigen wieder. Gleichzeitig sind weitere Lockerungen in Planung. Heidrun Peltroche, Chefärztin Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus appelliert, weiter FFP2-Masken zu tragen, da dies die Verbreitung von Corona gut unterbinden könne.