An gesicherte Informationen aus dem Krieg in der Ukraine zu kommen, ist extrem schwierig geworden. Christian Wehrschütz, ORF-Fernseh- und Radiokorrespondent berichtet weiter aus der Ukraine. Derzeit hält er sich in einem kleinen Ort 60 Kilometer von Kiew entfernt auf. Dort sei die Lage ruhig, so Wehrschütz. Gleichzeitig bereiteten sich die Freiwilligen sehr stark auf die Verteidigung vor: "Was wir wissen ist, dass auch dieses Gebiet [...] immer stärker durch russische Spähtrupps und Vorposten unsicher gemacht wird und dass immer mehr der Druck auf diese südliche Route steigt, die derzeit noch aus Kiew herausführt und frei befahrbar ist."

Was die angeblich von Russland angebotenen Fluchtkorridore für Zivilisten angeht, ist Wehrschütz skeptisch: "Jeder Vorschlag in all diesen humanitären Fragen hat natürlich auch mit Propaganda und Politik zu tun. […] Wenn die Fluchtkorridore nur nach Russland und Weißrussland führen, würde das die gesamte russische Propaganda dazu verwenden: Schaut, die Ukrainer fliehen vor der eigenen Regierung zu uns. Dass das nicht annehmbar ist, ist ganz klar."