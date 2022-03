Am Dienstag startet online die Internationale Tourismusbörse. Hotels und Reiseveranstalter leiden schon seit Jahren unter der Corona-Pandemie und nun wohl unter dem Ukraine-Krieg. Laut Norbert Fiebig, dem Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), lassen sich die Folgen des Krieges auf die Branche aber noch nicht absehen.

Das offizielle Partnerland der ITB ist in diesem Jahr Georgien. Ein Land, das möglicherweise auch in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte. Norbert Fiebig, Chef des Deutschen Reiseverbandes, schildert, dass sich die Folgen des Ukraine-Krieges noch nicht in den Buchungen bemerkbar machen würden.

Hohe Reiselust nach langer Corona-Zeit

Im Gegenteil : "Seit Jahresbeginn haben wir eine sehr starke Nachfrage. Der Februar ist nochmal stärker geworden. Hier lagen wir in allen Wochen über dem Vor-Corona-Niveau", sagt Fiebig. Beliebte Reiseziele seien Spanien, Griechenland, die Türkei, aber auch Ägypten.

Mehr Ausgaben bei Buchungen

Fiebig stellt auch fest, dass sich Menschen für den Urlaub wieder mehr gönnen wollen, zum Beispiel eine Hotel-Sternekategorie höher buchen als sonst. Mit Blick auf die höheren Energiepreise könne man aber auch nicht ausschließen, dass auch Reisen teurer werde. "In welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt, das ist in der Tat noch nicht klar", sagt Fiebig.