Elisabeth Kunze berichtet, dass ihre Organisation in erster Linie Material verschicke zum Thema Unterkünfte, also zum Beispiel Matratzen, Bettwäschen, Lebensmittel, die länger haltbar seien. Ebenso würden Verbandsstoffe und Hygieneartikel nachgefragt.

Strukturen vor Ort

Die Lieferungen gingen zu Menschen, die Elisabeth Kunze bereits seit Jahren kenne in der Westukraine. Die hätten auch die Strukturen, um die Dinge dann weiter in anderen Landesteilen zu verteilen. Die Lieferungen gingen dann auch in Städte, in denen die Versorgungslage gerade angespannt sei.

Schutzwesten gebraucht

Die Partner in der Ukraine würden dabei um Schutzwesten bitten für die Evakuierungen von Menschen aus gefährlichen Gebieten. "Wir packen einen LKW und zwei Tage später haben wir die Fotos von der Verteilung", sagt Kunze. Sie habe selbst bereits seit Jahren ein schlechtes Gefühl gehabt mit Blick auf die Ukraine-Krise. Mit der gegenwärtigen Kriegssituation habe sie aber nicht gerechnet.