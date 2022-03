Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine wird über die Energiesicherheit in Europa diskutiert. In Nantes kommen am Montag und Dienstag Vertreterinnen und Vertreter der EU-Staaten zur Klimakonferenz zusammen. Lutz Weischer von der Umweltorganisation Germanwatch warnt in der Debatte vor längereren Laufzeiten bei Atom und Kohle.