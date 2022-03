Augenzeuge in Kiew: "Jeder tut, was er kann"

Dimitry Bär ist Sprachlehrer in Berlin und aktuell in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Das Engagement der Bevölkerung sei nach wie vor riesig, berichtet Bär. Überall in der Stadt würden derzeit Barrikaden und Panzersperren errichtet, um Kiew zu verteidigen.