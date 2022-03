"Our Space to help": Neue Nationalgalerie sammelt Spenden

Wichtige Kultureinrichtungen in Berlin wollen Hilfe leisten für die Menschen in und aus der von Russland angegriffenen Ukraine. In der Neuen Nationalgalerie ist für das Wochenende eine Aktion unter dem Motto "Our Space to Help" geplant. Wir sprechen mit Klaus Biesenbach, Direktor der Neuen Nationalgalerie.