"Man hat den Eindruck, es wird totgeschwiegen", so Flogaus, der als Privatdozent an der Theologischen Fakultät der Berliner Humboldt-Universität lehrt und Spezialist für die Ostkirchen ist. "Der Patriarch hat sich mehrfach dann doch verklausuliert geäußert, hat Mitgefühl mit allen, die von Unglück betroffen sind, geäußert. Aber das ist so neutral, dass es sozusagen auf ganz viele Situationen - auf Erdbeben und sonstwas - passen würde."

In einem Gottesdienst am 27. Februar habe Kyrill dann aber gesagt, dass "dunkle, feindliche, äußere Kräfte sich gegen die RUS und die russischen Kirche zusammengerottet hätten und die Einheit bedrohen würden". Damit sei die historisch gewachsene kulturelle, sprachliche und auch kirchliche Verbundenheit von Russland, der Ukraine und Belarus gemeint.

"Mörderischer Bruderkrieg"



Die Priester und Gemeinden in Russland würden dieser offiziellen Linie aber nicht unbedingt folgen, so Flogaus: "Es ist ganz klar: Die Kirche des Moskauer Patriarchats in der Ukraine, die früher mal die größte orthodoxe Kirche in der Ukraine war, und ihr Metropolit Onufri haben gleich zu Beginn von einem mörderischen Bruderkrieg gesprochen."

In Russland selbst hätten hunderte von Priestern, Diakonen und anderen Würdenträgern einen Friedensappell im Internet unterzeichnet, sagt der Kirchenexperte. "Es gibt innerhalb der Kirche durchaus auch eine kritische Sicht des Ganzen", so Flogaus. Sollte der Patriarch sich nicht deutlich kritischer äußern und bleibe die Ukraine als selbstständiger Staat bestehen, so gehe er davon aus, dass sich der ukrainische Zweig von der Moskauer Kirchenleitung abspalten wird.