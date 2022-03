Von Norden nähert sich die russische Armee der ukrainischen Hauptstadt Kiew. In der Stadt Boryspil, 30 Kilometer nördlich von Kiew, bereitet man sich inzwischen auf das Vorrücken der russischen Truppen vor. Um Boryspil seien inzwischen viele russische Panzer und Militärfahrzeuge positioniert, berichtet der Bürgermeister von Boryspil, Volodymyr Borisenko.

Appell an die russischen Soldaten

Doch seine Stadt sei auf einen Angriff vorbereitet. Borisenko appelliert an die russischen Soldaten, aufzugeben und sich zurückzuziehen. "Wenn sie nicht aufgeben, müssen wir sie töten und das wollen wir nicht. Wir wollen Frieden."

Auch die zivile Bevölkerung in Boryspil helfe der ukrainischen Armee dabei die Stadt zu verteidigen, obwohl die Menschen große Angst hätten, so Borisenko. Die russische Armee habe bereits mehrere Schulen und Kindergärten in der Stadt mit Raketen beschossen. Deswegen beginne man nun mit der Evakuation der Frauen und Kinder.