Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges sollen am Donnerstag fortgesetzt werden.



Das hat die russische Seite mitgeteilt. Verhandelt werden soll den Angaben zufolge in einem Ort in Belarus nahe der polnischen Grenze. Ob es wirklich dazu kommt, ist unklar. Ursprünglich sollten die Gespräche schon am Mittwoch wieder aufgenommen werden.



Eine erste Verhandlungsrunde war am Montag ohne Ergebnisse geblieben. Die Ukraine fordert den Abzug der russischen Truppen und ein Ende der Angriffe. Russland verlangt unter anderem, dass die Krim und die Separatistengebiete als russisches Territorium anerkannt werden.