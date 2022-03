"Im Moment ist noch die Hauptabsicht der russischen Streitkräfte die Zerschlagung der ukrainischen Streitkräfte im offenen Feld", erklärt der Militäranalyst Franz-Stefan Gady vom britischen "International Institute for Strategic Studies" in London. "Die Phase, wo es in die Städte geht, ist vielleicht als nächstes zu erwarten."

Im Osten und Süden des Landes machten die russischen Streitkräfte stätige Fortschritte, so Gady. Dort müssten die ukrainischen Streitkräfte schwere Verluste hinnehmen. "Hier kann eine frühe Entscheidung getroffen werden." Daher sei es wichtig, sich weg von der Hauptstadt Kiew zu orientieren.

Militäranalyst Gady: "Es ist zu früh für Optimismus, dass diese Operation der Russen scheitern wird"

"Wenn man diesen vor kurzem veröffentlichten Operationsplänen der Russen Glauben schenken kann, [...], dann war die Operation auf zwei bis drei Wochen eingeräumt. Es ist also viel zu früh zu sagen, dass die Operation nicht nach dem russischen Plan verläuft", erklärt der Militärexperte.

Die Informationen aus dem Kriegsgebiet seien mit äußerster Vorsicht zu genießen, so Gady. Beide Seiten versuchten den Informationsraum zu dominieren und mit ihrem Narrativ zu füllen. "Es herrscht neben dem regulären Krieg ein Informationskireg", sagt der Experte.