Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen beraten an diesem Dienstag zusammen mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung über den Strukturwandel in der Lausitz. Das Treffen in Cottbus steht unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hat deswegen in Frage gestellt, ob der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen werden kann.

Kellner: Abhängigkeit von Energieimporten reduzieren





Dem hat der Staatssekretär für Klimaschutz, Michael Kellner, widersprochen. Der Grünen-Politiker sagte, Deutschland müsse die Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland reduzieren. Eine Verlängerung der Kohle würde auch eine Verlängerung der Abhängigkeit bedeuten.



Laut Kellner bekommt Deutschland rund 50 Prozent der Steinkohle aus Russland.