Am Dienstag startet in Nairobi die fünfte Umweltversammlung der Vereinten Nationen. Schwerpunkt soll die Plastikmüll-Katastrophe in den Weltmeeren sein. Obwohl der Krieg in der Ukraine derzeit das Handeln bestimmt, will Bundesumweltministerin Steffi Lemke auch weiter gegen die Klimakrise vorgehen.