Was bezweckt Präsident Putin mit dem Ukraine-Krieg?

Russland hat seinen Angriff auf die Ukraine über das Wochenende fortgesetzt. Die ukrainische Armee leistet Gegenwehr. Was sind die Ziele des russischen Präsidenten Putin? Wir sprechen mit Gwendolyn Sasse, wissenschaftliche Direktorin am Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien in Berlin (ZOiS).