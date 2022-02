Ob Deutschland die Ukraine im Konflikt mit Russland mit Waffen beliefern sollte, ist die eine Frage – ob es das überhaupt könnte, die andere. Der Heeresinspekteur jedenfalls zweifelt daran, dass die Bundeswehr für zusätzliche Aufgaben im Rahmen der NATO gewappnet ist.

Eva Högl von der SPD ist Wehrbeauftragte des Bundestags. Sie sieht in den Äußerungen des Inspekteurs einen wichtigen Beitrag in der Diskussion und stimmt ihm im Grunde zu: "Wir müssen diesen Fall eines Krieges in Europa zum Anlass nehmen, um in der Bundeswehr die ein oder andere Entscheidung auch zu überdenken."