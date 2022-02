Das Leid sei durch den Konflikt ohnehin schon sehr stark gewesen, besonders im Osten des Landes, so der ehemalige Ukraine-Sondergesandter der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. "Das ist jetzt wirklich auf das gesamte Land übergegangen", sagt Sajdik. Es seien bereits etwa 14.000 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Das gehe nun weiter.

Es seien schon viele daran gescheitert, den russischen Präsidenten Wladimir Putin erklären und verstehen zu wollen, so der österreichische Diplomat. Das wolle er gar nicht erst versuchen. "Es ist ein Faktum, das jetzt passiert", sagt Sajdik. "Und mit diesem Faktum müssen wir leben in Europa - und vor allem auch jetzt die Bevölkerung in der Ukraine."

OSZE-Mission in der Ukraine gefährdet



Es sei unklar, ob die OSZE-Beobachter im Land bleiben können, so Sajdik. "Wie diese derzeit ihr Mandat erfüllen können, ist natürlich absolut fraglich. Auch darüber setzt man sich offensichtlich hinweg." Eine Möglichkeit für Gespräche sehe er derzeit nicht, so der ehemalige Sondergesandte. Doch diese Zeit werde eines Tages wieder kommen.

Das "Arsenal" des Westens sei bekannt, so Sajdik: Es gebe nun Sanktionen. "Dass auch die russische Bevölkerung versteht, dass der Westen nun erst einmal geeint und wirklich überzeugt reagiert auf diese Aktionen, die seitens des russischen Militärs gesetzt worden sind."