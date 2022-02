Seit dem frühen Donnerstagmorgen greift Russland die Ukraine militärisch an. Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, spricht von einem großangelegten Angriff und fordert den Westen auf, der Ukraine zu helfen. Auch Deutschland müsse sofort aktiv werden.

Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, hat den Westen aufgefordert, der Ukraine zu helfen. Auch Deutschland müsse nun sofort aktiv werden, forderte Melnyk im Inforadio.

Der Angriff Russlands betreffe auch den Westen der Ukraine, so habe es auch in der Stadt Lviv Explosionen gegeben. Der Angriff erfolge auch aus Belarus. Dort hätten Panzer die Grenze überquert. Es sei nun Zeit, der Ukraine auch militärisch zu helfen:

"Es geht darum, dass die ukrainische Armee jetzt mit Defensivwaffen gestärkt wird, mit Munition, also mit allem, was der Westen uns im Moment liefern kann. […] Das ist ein einmaliger Angriff in der Geschichte der Menschheit seit dem Ende des zweiten Weltkrieges. Das ist nichts kleines. Das ist etwas, was man sich im Alptraum nicht hätte vorstellen können. In der Ukraine hat das Inferno begonnen und das ist kein Spaß mehr. Es ist an der Zeit auch für Deutschland, endlich aufzuwachen."