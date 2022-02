Der Außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, fordert, die Sanktionen gegen Russland weiter zu verschärfen: "Nur mit extremem wirtschaftlichem Druck können wir Putin zum Einlenken bewegen."

Das werde die derzeitige Invasion zwar nicht stoppen, sagte Hardt im Inforadio. Langfristig könne es den Krieg für Russland aber zu kostspielig machen.

"Ich glaube, dass wir im Bereich der Finanzsanktionen noch deutlicher werden müssen, als das [am Mittwoch] beschlossen worden ist. Ich glaube, dass wir auch verhindern müssen, dass in irgendeiner Weise Technologie nach Russland gelangt, die Russland verwenden kann, um damit seinerseits hochwertige Güter herzustellen. Und ich glaube auch, dass wir eine klare Sprache brauchen, was russische Anteile an der Energieversorgung Europas angeht. Und ich fürchte auch, dass wir unsere Verteidigungsausgaben weiter erhöhen müssen und dass die NATO in Mittelosteuropa in den Mitgliedsstaaten der NATO mehr zum Schutz vor Aggressivität Russlands machen muss."