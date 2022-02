EU-Abgeordneter: Waffenlieferung wäre "politisches Signal" an Russland

Die Angst vor einer russischen Invasion in die Ukraine steigt. "Ich würde mir weiterhin wünschen, dass wir zum Beispiel Panzer-Abwehr-Raketen schicken", sagt der CDU-Europa-Abgeordnete Michael Gahler. Das sei auch ein "politisches Signal" gegenüber Russland.

Die EU-Sanktionen wegen des russischen Vorgehens in der Ost-Ukraine sollen an diesem Mittwoch in Kraft treten. Sie zielen auf Banken, Finanzmärkte sowie den Handel ab. Außerdem wird ein Einreiseverbot für Duma-Abgeordnete verhängt, die für die Unabhängigkeit der selbst ernannten Republiken Donezk und Luhansk gestimmt haben.

Gahler: Panzer-Abwehr-Raketen in die Ukraine schicken





Völkerrechtsbruch von Putin

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die ukrainischen Separatistengebiete Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkannt und angekündigt, Truppen in die Ostukraine zu schicken.