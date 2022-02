Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder fordern vom Bund mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr. Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) sagte, die Länder brauchten zusätzlich mindestens 1,5 Milliarden Euro pro Jahr.



Berlin sei in intensiven Planungen mit Brandenburg, um den Regionalverkehr dichter zu takten und den Pendelverkehr auf die Schiene zu kriegen. Die Finanzierung des Bundes stiege aber bisher nicht so wie die Kosten.



In einer Sondersitzung beraten die zuständigen Länderminister am Mittwochnachmittag mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) über ihre Forderungen.